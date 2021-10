Napoli, vicino il rientro di Lobotka: dopo la sosta sarà a disposizione di Spalletti

Si avvicina il rientro in campo per Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, fermo ai box per infortunio dalla scorsa sosta per le Nazionali.

L’assenza dello slovacco è stata una brutta tegola per Luciano Spalletti, che ha dovuto rinunciare a lungo anche a Diego Demme (trovando però un grande Zambo Anguissa), e l’ex Celta Vigo anche oggi, contro la Fiorentina, non sarà della partita, non essendo ancora al meglio della condizione. Secondo il Corriere dello Sport, tuttavia, c’è la data per il rientro: Lobotka dovrebbe tornare a disposizione subito dopo la sosta.

