Napoli vincitore della Coppa Italia: le big d’Europa che hanno vinto una Coppa Nazionale nel 2020

Nel 2020 il Napoli è riuscito a vincere la Coppa Italia, primo trofeo conquistato dall’era Benitez.

Gli azzurri si aggiungono agli altri club vincitori nel 2020 delle rispettive Coppe Nazionali. Trofei, questi ultimi, spesso snobbati e a cui viene data poca importanza ma che quest’anno sono stati vinti da alcuni dei club più importanti d’Europa.

Tra questi c’è soprattutto il Bayern Monaco che grazie alla conquista della Coppa di Germania ha potuto conquistare il secondo triplete della storia recente.

Vicino al triplete c’è andato il PSG, finalista della Champions e detentrice della Ligue 1 e della Coppa di Francia.

In Inghilterra c’è invece l’Arsenal che si conferma regina della FA Cup, il trofeo più antico del mondo e conquistato in finale a Wembley nel derby londinese contro il Chelsea.

In Spagna, come in Argentina, la Coppa Nazionale, meglio conosciuta come Coppa del Re, non è stata assegnata a causa dell’emergenza Coronavirus.

