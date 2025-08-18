Calciomercato

Napoli: Visite mediche in corso per Gutierrez

Pubblicato il

Il calciatore in questo momento si trova a Villa Stuart per l’iter medico,

ricordiamo che è indisponibile per i postumi di un intervento

 

Comments

comments

Articoli simili:,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top