Napoli: Visite mediche in corso per Gutierrez

Il calciatore in questo momento si trova a Villa Stuart per l’iter medico,
ricordiamo che è indisponibile per i postumi di un intervento
Il calciatore in questo momento si trova a Villa Stuart per l’iter medico,
ricordiamo che è indisponibile per i postumi di un intervento
Sky: Napoli ansia per Lukaku. Si interverrà sul mercato?
Andy Diouf: il Lens spera nell’arrivo di una offerta migliore
Napoli: Gutierrez fissata le visite mediche
Il cordoglio del Presidente De Laurentiis e della SSC Napoli per la scomparsa di Pippo Baudo
Buon compleanno Jannik! E lui si regala la finale di Cincinnati
Lobotka:”La Champions mi è mancata. Difendere lo scudetto? Meglio pensare come vincerne un altro”.
Sky: Cheddira e Zanoli la spuntano i bianconeri
Juanlu Sanchez: il Siviglia non ha ancora detto si
Andy Diouf: cifre e note. Interessa molto al Napoli
Il Napoli ha messo nel mirino il centrocampista francese Andy Diouf