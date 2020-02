Napoli vs Inter e Torino, speciale promozione per il doppio biglietto: i dettagli

Da oggi, alle ore 15, partirà la vendita dei biglietti per la sfida contro il Torino; attiva anche una speciale promozione sui biglietti. Promozione che riguarda l’acquisto dei biglietti per le sfide del Napoli contro Inter e Torino.

Di seguito i dettagli pubblicati dal club sito ufficiale:

“Sono in vendita i biglietti per la gara di Coppa Italia Napoli – Inter che si disputerà il 5 Marzo 2020 ore 20.45 presso lo Stadio San Paolo di Napoli.

In una prima fase, e precisamente dalle ore 12.00 di Lunedì 17 Febbraio 2020 alle ore 23.59 di Mercoledì 19 Febbraio 2020, la vendita sarà riservata ai soli abbonati della stagione sportiva 2019.20; gli abbonati avranno il privilegio di acquistare il biglietto con il diritto di precedenza e di usufruire di una tariffa agevolata “promo abbonato”.

link e utilizzando come codice promozionale il numero di fidelity card sulla quale è caricato l’abbonamento. A partire dalle ore 15.00 di Giovedì 20 Febbraio 2020 la vendita sarà libera, anche per i posti non acquistati in precedenza dagli abbonati; gli abbonati potranno continuare ad usufruire della tariffa agevolata, ma non del posto, acquistando i tagliandi esclusivamente attraverso il web al seguentee utilizzando come codice promozionale il numero di fidelity card sulla quale è caricato l’abbonamento.

Dalle ore 15.00 di Giovedì 20 Febbraio 2020 inizierà anche la vendita dei biglietti per la gara di Campionato Napoli – Torino che si disputerà il 29 Febbraio 2020 ore 20.45 presso lo Stadio San Paolo di Napoli.

La SSC Napoli è lieta di annunciare una promozione che concede la possibilità di acquistare un biglietto per la gara di Coppa Italia Napoli – Inter ad una tariffa speciale; infatti, coloro che acquisteranno un biglietto per la gara Napoli – Torino di Campionato, potranno acquistare un biglietto ad una tariffa cosiddetta “promo ticket”.

La promozione è valida solo se si acquisteranno i biglietti contestualmente, nello stesso settore e per lo stesso utilizzatore, sia per l’evento Napoli – Torino di Campionato, che per l’evento Napoli – Inter di Coppa Italia, presso i punti vendita abituali del circuito Ticketone.

Per tutti i possessori di Fidelity Card, i titoli potranno essere caricati in modalità digitale presso tutti i punti vendita abilitati, esibendo la fidelity, oppure, comodamente da casa, collegandosi al sito ufficiale www.sscnapoli.it .

sito ufficiale. Per i possessori della Club Azzurro Card e della Fan Away, si consiglia di verificarne la scadenza. Qualora la card risulti scaduta sarà necessario dotarsi della nuova Fidelity Card SSC Napoli “Fan Stadium Card”, acquistabile on line, collegandosi al

TRIBUNA YOUNG” La SSC Napoli ricorda ai propri tifosi che per i due eventi, Napoli vs Inter di coppa Italia e Napoli vs Torino di campionato, sarà possibile aderire al progetto “

Prezzi per Napoli vs Inter di Coppa Italia

Prezzi ordinari, per chi acquista solo questo evento:

Tribuna Posillipo € 60,00

Nisida € 40,00

Family € 10,00 (adulto)/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 25,00

Curve € 14,00.

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.

“Promo abbonato”:

Tariffa applicabile agli abbonati della stagione 2019.20

Tribuna d’Onore € 40,00

Posillipo € 14,00

Nisida € 10,00

Distinti € 10,00

Curve € 5,00.

“Promo ticket”

Tariffa applicabile a coloro che acquisteranno contestualmente un biglietto per la gara di campionato Napoli vs Torino.

Tribuna Posillipo € 25,00

Nisida € 14,00

Distinti € 12,00

Curve € 8,00.

I prezzi per la sfida contro il Torino

Tribuna Posillipo € 80,00

Nisida € 60,00

Family € 15,00 (adulto)/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 45,00

Curve € 25,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.

