Napoli, Zanoli non partirà titolare contro il Leicester

Manca sempre meno a Leicester-Napoli, prima giornata della fase a gironi di Europa League. Spalletti sfida Rodgers.

Voci delle ultime ore vedevano Alessandro Zanoli, giovane terzino classe 2000, addirittura in campo dal primo minuto contro il Leicester al King Power Stadium.

Stando invece a quanto raccolto dalla nostra redazione il ragazzo, nonostante goda della stima profonda di Luciano Spalletti, non verrà ancora lanciato da titolare in un match dalla caratura internazionale così importante.

“Ci sono 5 sostituzioni, può succedere di tutto”. Questa la risposta del tecnico di Certaldo in conferenza stampa quando gli è stato chiesto di Zanoli che quindi sicuramente non sarà in campo dall’inizio ma a partita in corso potrebbe essere una risorsa.

