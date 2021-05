Napoli, Zielinski ancora in gol: è il suo record personale in Serie A

Tra i protagonisti del successo odierno del Napoli contro lo Spezia c’è anche il centrocampista Piotr Zielinski.

Il polacco ha realizzato il gol che ha sbloccato il risultato, raggiungendo quota 7 gol in questo campionato. Per l’ex Udinese si tratta di un record personale, migliorando il dato relativo alla stagione 2018/2019, quando sotto la gestione Ancelotti realizzò 6 reti.

7 – Piotr #Zielinski ha segnato il settimo gol in questo campionato, stabilendo il suo record realizzativo in una stagione in #SerieA. Ispirato.#SpeziaNapoli #SerieATIM

