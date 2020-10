Napoli, Zielinski ed Elmas guariti dal Covid: serviranno delle visite mediche prima di tornare in campo

Nella giornata di ieri, è arrivata una bella notizia per il Napoli, che potrà presto riabbracciare i centrocampisti Piotr Zielinski ed Eljif Elmas.

I due erano risultati positivi al Covid-19 dopo la sfida con il Genoa ma, finalmente, il tampone ha dato esito negativo e possono essere considerati entrambi guariti. Tuttavia, nessuno dei due è stato convocato per la sfida di oggi contro il Benevento. Entrambi, durante il periodo di isolamento, si sono allenati in casa, per non perdere la condizione fisica, ma prima di tornare a disposizione di Gattuso, secondo il Corriere del Mezzogiorno, verranno sottoposti a visite mediche specifiche.

Comments

comments