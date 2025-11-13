Calciatori del Napoli

Napoli:Comunicato Ufficiale diagnosi shock per Anguissa

Frank Zambo Anguissa, infortunatosi in Nazionale, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital

 


che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra.

Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo.

