Napoli

Napoli:Niente riposo

Pubblicato il

Come previsto niente riposo per il Napoli dopo la vittoria a Firenze

Allenamento previsto oggi a Castelvolturno in vista della Champions

Comments

comments

Articoli simili:,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top