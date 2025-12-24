Napoli

Napoli:Vigilia di lavoro a Castelvolturno

Pubblicato il

Vigilia di Natale di lavoro a Castelvolturno per il Napoli dopo i festeggiamenti di ieri

Nella serata di martedì c’è stata la cena di Natale a Posillipo con la Supercoppa ospite d’onore.

Oggi giornata lunga al centro tecnico per preparare la partita di domenica a Cremona.

Il 25 giornata libera per santificare il Natale.

Comments

comments

Articoli simili:,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top