La nostra app #Youpol, ideata per contrastare bullismo e spaccio stupefacenti, si aggiorna, in emergenza #COVID19, per le segnalazioni, anche anonime, di reati di violenza domestica.

Con segnalazioni geo-referenziate possibile l'invio di foto e video.https://t.co/AoFUKP2AKN pic.twitter.com/RF71leXSRY

— Polizia di Stato (@poliziadistato) March 28, 2020