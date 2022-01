Nastasic: “Partita pazzesca, noi non abbiamo mai mollato”

Il difensore della Fiorentina, Matija Nastasic, ha rilasciato alcune dichiarazioni in mixed zone dopo il match di Coppa Italia con il Napoli.

“Una partita pazzesca, penso che abbiamo fatto un ottimo primo tempo, abbiamo fatto un gol e poi alla fine del tempo sono successe due cose incredibili ma non abbiamo mai mollato.



Anche nel secondo tempo quando eravamo in dieci abbiamo giocato bene e abbiamo vinto una partita dura contro il Napoli. Abbiamo reagito bene come squadra dopo la sconfitta con il Torino, non era facile venire a giocare qui a Napoli.”

