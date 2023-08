Natan saluta il Red Bull Bragantino sui social: “È tempo di nuove sfide, ringrazio il club ed i tifosi”

Sul proprio profilo Instagram Natan, nuovo difensore del Napoli, saluta ufficialmente il Red Bull Bragantino.

“Oggi saluto il Redbull Bragantino. Sono arrivato al club a marzo 2021 per vivere una bellissima storia, ho disputato più di 100 partite con la maglia del Massa Bruta, con tanto sudore. In questi due anni ho vissuto tutto intensamente, ci sono state grandi partite, grandi gare e momenti incredibili ma come ogni cosa nella vita, ci sono stati anche momenti difficili. Ed è in quei momenti che ho avuto il supporto di tutti. Posso solo ringraziare il club per l’opportunità, i tifosi e tutti i dipendenti del club che sono stati con me in questo percorso. È tempo di nuove sfide. Grazie, Massa Bruta!”.

