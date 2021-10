Nations League – Alle 20:45 allo Stadio San Siro di Milano andrà in scena la seconda finale della storia di questa competizione. In campo Spagna e Francia.

La Spagna ha guadagnato l’accesso alla finale battendo l’Italia per 2-1 mentre i francesi si sono imposti per 3-2 sul Belgio in un match spettacolare.

Comments

comments