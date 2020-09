Nations League, il Belgio vince e Mertens va a segno. Panchina per Rui

Terminate le partite di questa sera di Nations League, dove hanno giocato anche il Belgio di Mertens ed il Portogallo di Mario Rui.

Larga vittoria dei portoghesi contro la Croazia, con un netto 4 a 1. Per Mario Rui, però, neanche un minuto in campo per tutta la durata della partita; per quanto riguarda il Belgio, vittoria tonda per 2 a 0 contro la Danimarca con Mertens mattatore della serata.

“Ciro” infatti ha realizzato l’assist dell’1 a 0 e ha siglato il gol del 2 a 0 che ha chiuso definitivamente la partita.

Comments

comments