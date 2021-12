Nations League, il calendario dell’Italia vede 4 partite subito dopo la “Finalissima”

Un vero e proprio tour de force attende l’Italia di Mancini nella prima metà di giugno, tra la Finalissima e le partite di Nations League.

Poco fa, infatti, è arrivata anche l’ufficialità del calendario delle partite di Nations League. L’Italia di Mancini farà l’esordio sabato 4 giugno, per poi scendere in campo il 7, l’11 ed il 14 dello stesso mese. Le prime due partite si disputeranno in Italia mentre le altre due saranno trasferte.

Gli ultimi due incontri del girone di Nations League, infine, si giocheranno a settembre; più precisamente il 23 ed il 26 settembre. A seguire il calendario completo:

4 giugno (ore 20.45): Italia-Germania

7 giugno (ore 20.45): Italia-Ungheria

11 giugno (ore 20.45): Inghilterra-Italia

14 giugno (ore 20.45): Germania-Italia

23 settembre (20.45): Italia-Inghilterra

26 settembre (20.45): Ungheria-Italia

Comments

comments