Nations League: in Spagna parlano di ingiustizia per il gol (regolare) di Mbappè

In Spagna i media contro l’arbitro inglese Taylor per aver convalidato il gol di Mbappè che per gli spagnoli era da annullare per posizione di fuorigioco dell’attaccante francese.

I media spagnoli parlano di “Ingiustizia”, che così “Si sta rovinando il calcio”.

In realtà Mbappè era in fuorigioco quando è partito il passaggio del compagno Theo Hernandez.

Però un difensore spagnolo intervenendo in scivolata per intercettare il pallone lo tocca e, quindi a termini di regolamento, è da considerarsi un tentativo di giocata che ha rimesso in gioco lo stesso Mabppè.

