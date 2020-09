Nations League, Italia in vantaggio sull’Olanda: tutti i risultati all’intervallo

Italia in vantaggio sull’Olanda alla fine del primo tempo nella seconda giornata di Nations League. Tutti i risultati all’intervallo.

Una buona Italia chiude in vantaggio il primo tempo nella partita di Nations League contro l’Olanda. Una prestazione convincente degli azzurri che hanno messo in pericolo la retroguardia olandese più volte nel corso dei primi 45′. A sbloccare il risultato ci ha pensato Barella, che nel primo minuto di recupero segna di testa su assist di Immobile, al termine di una bella azione che ha visto coinvolto anche Lorenzo Insigne, in campo dal primo minuto. Infortunio per Zaniolo che è stato costretto a lasciare il campo al 42′ per Kean.

Altri giocatori del Napoli coinvolti, Alex Meret e Giovanni Di Lorenzo, sono in panchina.

Altri azzurri impegnati sui campi: Milik e Zielinski in campo dal primo minuto con la Polonia; Lobotka con la Slovacchia; Hysaj con l’Albania.

Ecco tutti i risultati:

Nations League A

Bosnia Erzegovina-Polonia (1-1)

Olanda-Italia (0-1)

Nations League B

Austria-Romania (1-1)

Irlanda del Nord-Norvegia (1-3)

Israele-Slovacchia (0-1)

Repubblica Ceca-Scozia (1-1)

Nations League C

Albania-Lituania (0-0)

Comments

comments