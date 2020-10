Nations League, Polonia-Italia finisce 0 a 0: Milik in campo 20′

La partita di Nations League tra Polonia e Italia è terminata con il risultato di 0 a 0. Milik è entrato solo nel secondo tempo.

Per l’attaccante polacco solo 20 minuti di partita senza creare pericoli concreti. Le occasioni migliori le hanno Chiesa e Pellegrini per l’Italia, nel primo tempo, e Lewandowski per la Polonia; nel secondo tempo, invece, la palla gol del vantaggio l’hanno avuta Emerson Palmieri per la nazionale italiana, che ha sprecato, e Linetty per la Polonia. Solo l’intervento di Acerbi ha salvato sul tiro del centrocampista.

Con il pareggio ottenuto la nazionale italiana si porta prima nel proprio girone con 5 punti.

