Nations League, tutti i risultati: in campo Fabian, Rrahmani e Maksimovic

Terminate le gare di Nations League in programma stasera, in campo tre azzurri, Fabian Ruiz, Rrahmani e Maksimovic.

L’azzurro Fabiàn, partito titolare con la Roja, è rimasto in campo per 80′ minuti, mentre sono rimasti in campo tutta la partita sia Maksimovic con la Serbia che Rrahmani con il Kosovo.

LEGA A

Germania-Spagna 1-1

Ucraina-Svizzera 2-1

LEGA B

Bulgaria-Irlanda 1-1

Finlandia-Galles 0-1

Russia-Serbia 3-1

Turchia-Ungheria 0-1

LEGA C

Moldavia-Kosovo 1-1

Slovenia-Grecia 0-0

LEGA D

Lettonia-Andorra 0-0

Far Oer-Malta 3-2

