Nations League, tutti i risultati: vince la Polonia di Milik e Zielu, pari Lobotka, disastro Hysaj

Ecco tutti i risultati delle gare di questa sera di Nations League, con particolare attenzione alle gare con impegnati i giocatori del Napoli.

Terminate le gare di Nations League di questa sera ed ecco il consueto focus sui giocatori del Napoli impegnati.

Milik e Zielinski trovano la vittoria con la Polonia contro la Bosnia di Dzeko (entrato però solo al 60′) che pure era passata in vantaggio al 24′ con Hajradinovic su calcio di rigore. Il pareggio arriva al 45′ con Glik su assist di Grosicki, calcio d’angolo propiziato da un tiro dell’attaccante del Napoli. Lo stesso centravanti del West Bromwich sigla il gol della vittoria al 67′. Per gli azzurri da segnalare il cartellino giallo di Milik all’82’ ed il cambio per Zielinski all’85’ per Linetty.

In campo per tutta la partita in vece Lobotka nella partita pareggiata 1-1 dalla sua Slovacchia contro Israele. Il vantaggio arriva al 14′ per la Slovacchia, con Duris su assist di Bero. Nel secondo tempo, al 91′, arriva il pareggio di Elmkies.

Disastro invece per l’Albania che esce sconfitta 0-1 dalla Lituania. Decide il gol al 51′ di Kazlauskas. Hysaj, dopo essere stato ammonito nel finale di primo tempo, sul finire del secondo, all’87’, si prende il secondo giallo e finisce in anticipo una partita nera.

Ecco tutti i risultati:

UEFA Nations League – League A

Bosnia Erzegovina-Polonia (1-2)

Olanda-Italia (0-1)

UEFA Nations League – League B

Austria-Romania (2-3)

Irlanda del Nord-Norvegia (1-5)

Israele-Slovacchia (1-1)

Repubblica Ceca-Scozia (1-2)

UEFA Nations League – League C

Albania-Lituania (0-1)

Comments

comments