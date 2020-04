Nave da crociera vorrebbe attraccare a Napoli. De Luca: “Lo impedirò”

Una nave da crociera vorrebbe attraccare nel porto di Napoli e De Luca si oppone. La notizia nell’edizione odierna del “Mattino”.

E’ in arrivo a Napoli una nave da crociera proveniente dalla Mauritius: il governatore della Campania De Luca è pronto a fare le barricate.

De Luca, che identifica in questa situazione un’altra «possibile criticità per la Campania». A bordo ci sono 781 membri di equipaggio, dei quali 113 italiani. «Gli italiani – avverte De Luca – possono e devono sbarcare, ma ci sono cittadini di altri Paesi, a cominciare dai filippini, per i quali c’è una situazione allucinante con il loro governo, che ha chiuso le frontiere anche ai propri cittadini. Il porto di Napoli poi è nel cuore della città e non possiamo consentirci il rischio di altri focolai».

Comments

comments