Nella notte si sono giocate due gare di qualificazione ai mondiali del 2022 in Qatar con due calciatori del Napoli protagonisti.

Lozano. A Città del Messico l’attaccante messicano è rimasto in campo tutta la gara nella sfida Messico-Canada 1-0 valida per le qualificazioni ai mondiali del 2022 in Qatar.

Ospina. Il portiere della Colombia in campo tutta la gara senza subire gol nello 0-0 tra Colombia e Uruguay in una gara di qualificazione ai mondiali giocata a Montevideo.

