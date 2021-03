Weekend senza campionato per gli impegni delle nazionali tra amichevoli, qualificazioni ai mondiali e alla Coppa d’Africa.

Sono 11 i calciatori del Napoli impegnati con le rispettive nazionali.

In vista della gara di campionato con il Crotone in programma al Diego Armando Maradona sabato 3 aprile alle ore 15:00, gli azzurri non saranno a disposizione di mister Gattuso prima di giovedì.

Nella immagine successiva sono indicate le date dell’ultima partita che giocheranno i vari azzurri.

