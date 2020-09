Nazio-Napoli: Mertens e Elmas portano le loro nazionali alla vittoria

Molti sono i giocatori del Napoli impegnati con le rispettive Nazionali: 13. Dopo la prima tornata di partite di Nations League com’è andata?

Ad aprire i battenti sono stati Maksimovic, Fabiàn e Rrahmani che hanno giocato il 3 settembre. Maksimovic e la sua Serbia sono usciti sconfitti dal match contro la Russia; per Fabiàn e Rrahmani due pareggi, rispettivamente contro Germania e Moldova.

Poi, il 4 settembre è stato il turno di Hysaj, Lobotka, Zielinski, Milik, Insigne, Di Lorenzo e Meret. Anche qui un bilancio non proprio favorevole per gli azzurri, dato che il solo Hysaj con la sua Albania è uscito vittorioso dalla partita di Nations League (contro la Bielorussia). La Polonia di Milik e Zielinski ha perso per 1 a 0 con l’attaccante entrato al 63′ ed anche Lobotka ha perso con la sua Slovacchia.

Solo un pari per l’Italia di Insigne, Di Lorenzo e Meret; il capitano del Napoli ha fornito l’assist per il gol di Sensi mentre Di Lorenzo e Meret sono stati in panchina per tutto il match. Infine ieri è stata la volta del Belgio, della Macedonia del Nord e del Portogallo. Mertens ha trascinato il Belgio con l’assist per il primo gol e segnando il 2 a 0, così come Elmas con la Macedonia: il centrocampista ha procurato i due rigori che hanno portato la vittoria. Il Portogallo ha vinto ma Mario Rui è rimasto in panchina.

Intanto questa sera tocca di nuovo a Fabiàn, Rrahmani e Maksimovic che scenderanno in campo alle 20 e 45. La Spagna affronta l’Ucraina, il Kosovo se la vedrà contro la Grecia e la Serbia, invece, giocherà contro la Turchia.

