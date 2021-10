Continuano gli impegni dei calciatori del Napoli con le rispettive nazionali. In campo oggi altri due azzurri.

Anguissa. Il centrocampista del Napoli alle 18:00 (ora italiana) con il Camerun affronta in casa il Mozambico in una gara valida per le qualificazioni ai mondiali del 2022 in Qatar.

Elmas. Il centrocampista del Napoli alle 20:45 a Vaduz con la Macedonia del Nord affronta in trasferta il Liechtenstein in una gara valida per le qualificazioni ai mondiali del 2022 in Qatar.

