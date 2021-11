Nazio-Napoli: oggi in campo Anguissa, Osimhen e Mertens

Sono altri tre i giocatori del Napoli impegnati oggi con le rispettive Nazionali, dopo che nella notte è sceso in campo il Chucky Lozano.

Per Hirving ed il suo Messico non è andata bene, data la sconfitta per 2 a 0 contro gli USA. Nella giornata di oggi a scendere in campo sono Anguissa, Osimhen e Mertens; Frank, con il suo Camerun, dovrà sfidare il Malawi ed il fischio d’inizio è fissato per le 14.

Victor con la sua Nigeria dovrà vedersela con la Liberia, con la partita che inizierà alle ore 17. Infine Dries ed il suo Belgio ospiteranno l’Estonia, con l’orario d’inizio della partita fissato per le 20 e 45. Tutte e tre le partite sono valide per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022.

