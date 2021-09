Per 11 calciatori del Napoli prendono il via oggi le gare di qualificazioni ai mondiali del 2022 in Qatar.

Sono due i calciatori del Napoli che oggi scendono in campo con le rispettive nazionali:

KOULIBALY : ore 18:00 a Thies in Senegal-Togo;

: ore 18:00 a Thies in Senegal-Togo; LOBOTKA: ore 20:45 a Lubiana in Slovenia-Slovacchia.

