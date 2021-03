Prendono oggi il via gli impegni nelle rispettive nazionali dei calciatori del Napoli.

Si parte con Mertens impegnato in una gara valida per le qualificazioni ai mondiali del 2022 in Qatar. Rrahmani invece con il Kosovo è impegnato in una gara amichevole.

Lobotka che avrebbe dovuto giocare con la Slovacchia al momento non risulta disponibile per la sua nazionale.

Questo il programma di oggi:

