Nazio-Napoli: oggi in campo sette ‘napoletani’, Insigne in diretta TV in chiaro

Continuano gli impegni dei calciatori del Napoli in Nations League con le rispettive nazionali. Oggi in campo ben sette azzurri, attesa in TV per l’Italia di Insigne. Domani chiudono il programma Mertens, Elmas e Mario Rui.

Queste le partite di Nations League con in campo (tutti alle ore 20:45) i calciatori del Napoli:

Insigne , Meret e Di Lorenzo : ad Amsterdam Olanda-Italia con diretta TV in chiaro su RaiUno;

, e : ad Amsterdam Olanda-Italia con diretta TV in chiaro su RaiUno; Milik e Zielinski : a Zenica Bosnia Erzegovina-Polonia;

e : a Zenica Bosnia Erzegovina-Polonia; Hysaj : a Tirana Albania-Lituania;

: a Tirana Albania-Lituania; Lobotka: a Netaya Israele-Slovacchia.

