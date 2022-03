Nazio-Napoli: oggi in campo tre azzurri, Koulibaly e Osimhen si giocano il mondiale

Continuano gli impegni dei calciatori del Napoli nelle rispettive nazionali tra amichevoli e gare valide per la qualificazione ai prossimi mondiali in Qatar.

Lobotka. Alle 19:30 a Oslo la Slovacchia affronta la Norvegia in una gara amichevole.

Koulibaly. Alle 20:30 a Il Cairo affronta in trasferta l’Egitto di Salah nella gara di andata nello spareggio per un posto ai prossimi mondiali in Qatar. Gara di ritorno in programma a Dakar martedì 29 marzo.

Osimhen. Alle 20:30 a Cape Cost la Nigeria affronta in trasferta il Ghana ella gara di andata nello spareggio per un posto ai prossimi mondiali in Qatar. Gara di ritorno in programma ad Abuja martedì 29 marzo.

