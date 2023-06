Nazio-Napoli: oggi in campo tre ‘napoletani’, c’è Kvara

Sono tre i calciatori del Napoli impegnati questa sera con le rispettive nazionali.

Nelle prime rispettive partite con le nazionali sconfitte per Di Lorenzo, Meret e Raspadori con l’Italia (1-2 con la Spagna in Nations League) ed Elmas con la Macedonia (2-3 in casa con l’Ucraina nelle qualificazioni agli europei), pareggio per Rrahmani con il Kosovo (0-0 in casa con la Romania per le qualificazioni agli Europei), vittoria in amichevole 1-0 con la Germania per la coppia polacca Zielinski-Bereszynski.

Dei sette calciatori del Napoli fin qui impegnati con le nazionali il solo Elmas è andato in gol.

Oggi in campo altri tre calciatori del Napoli:

OSTIGARD: ore 18:00 a Oslo Norvegia-Scozia – gara di qualificazione agli Europei 2024;

LOBOTKA: ORE 20:45 a Reykjavik Islanda-Slovacchia – gara di qualificazione agli Europei 2024;

KVARATSKHELIA: ore 20:45 a Larnaca Cipro-Georgia – gara di qualificazione agli Europei 2024.

