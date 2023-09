Nazio-Napoli: oggi in campo tre ‘napoletani’, dubbio Zielinski

Inizia oggi la nuova stagione dei calciatori del Napoli con le rispettive nazionali.

In totale sono 15 i calciatori del Napoli impegnati con le rispettive nazionali. Oggi in campo i primi tre, uno in amichevole e due in gare valide per le qualificazioni ai prossimi Europei.

Ostigard. Alle 19:00 impegnato a Oslo con la Norvegia nell’amichevole contro la Giordania.

Lindstrom. Alle 20:45 con la Danimarca affronta a Copenaghen San Marino per le qualificazioni agli Europei 2024.

Zielinski. Il calciatore polacco dopo la stanchezza accusata durante l’allenamento è in dubbio per la gara di qualificazione agli Europei che vede la sua Polonia impegnata alle 20:45 contro Far Oer a Varsavia.

