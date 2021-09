Nazio-Napoli: oggi ultimi impegni per gli africani e Lobotka

Continuano le gare di qualificazione ai mondiali del Qatar del 2022. Oggi in campo tre calciatori del Napoli.

Anguissa ieri ha chiuso la parentesi con il Camerun e già oggi può rientrare a Napoli.

Ultime gare per questa parentesi nazionale anche per Koulibaly, Osimhen e Lobotka impegnati in:

Koulibaly : ore 18:00 a Brazzaville (Congo) – Congo-Senegal;

: ore 18:00 a Brazzaville (Congo) – Congo-Senegal; Osimhen : ore 18:00 a Mindelo (Capo Verde) – Capo Verde-Nigeria;

: ore 18:00 a Mindelo (Capo Verde) – Capo Verde-Nigeria; Lobotka: ore 20:45 a Bratislava (Slovacchia) – Slovacchia-Cipro.

Domani ultima gara anche per Insigne e Di Lorenzo (Italia-Lituania), Rrahmani (Kosovo-Spagna), Elmas (Macedonia del Nord-Romania) e Zielinski (Polonia-Inghilterra).

Ospina invece nella notte tra giovedì e venerdì è impegnato in Colombia-Cile.

