Nazio-Napoli: Ospina imbattuto, sconfitta per Lozano in campo solo un tempo

Con le due partite giocate nella notte si è chiusa anche la terza parentesi per le nazionali dei calciatori del Napoli.

Gli ultimi due azzurri a scendere in campo sono stati Ospina e Lozano.

Ospina. A Bogotà la Colombia pareggia 0-0 in casa con il Paraguay e resta in corsa per qualificarsi ai mondiali del 2022 in Qatar. Ospina ha giocato tutta la partita.

Lozano. A Edmonton il Messico sconfitta 1-2 in trasferta dal Canada complicando così il suo cammino verso Qatar 2022. Lozano è partito titolare ma è uscito durante l’intervallo tra il primo e il secondo tempo.

Comments

comments