Il portiere del Napoli David Ospina in campo con la sua Colombia per una gara di qualificazione ai mondiali del 2022 in Qatar.

A San Paolo del Brasile la Colombia sconfitta dal Brasile per 0-1 grazie a un gol dell’ex milanista Paqueta al 72′.

Ospina ha giocato tutti i 99 minuti della gara.

Comments

comments