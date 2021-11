Nazio-Napoli: tre ‘napoletani’ cercano il pass per Qatar 2022, in campo anche Zielinski

Ultime partite dei gironi di qualificazione ai mondiali del 2022 in Qatar. Quattro i calciatori del Napoli in campo.

Insigne, Di Lorenzo e Meret. C’è grande suspense per il destino dell’Italia con i tre ‘napoletani’ protagonisti. La Nazionale del CT Mancini affronta in trasferta l’Irlanda del Nord a Belfast alle ore 20:45 e una vittoria potrebbe non bastare per qualificarsi direttamente ai mondali del Qatar. Con la Svizzera impegnata in casa con la Bulgaria e a pari punti in classifica, la differenza reti potrebbe decidere l’esito del girone.

Zielinski. Il centrocampista polacco in campo alle 20:45 a Varsavia in Polonia-Ungheria, gara senza particolare interesse dal punto di vista della classifica visto che l’Inghilterra è ormai virtualmente vincitrice del girone davanti alla Polonia che dovrà quasi certamente giocare i play-off per conquistare un posto al sole del Qatar.

Comments

comments