Nazio-Napoli: ultimi impegni per i ‘napoletani’, oggi in campo sei azzurri

Sono sei i calciatori del Napoli impegnati oggi in gare di qualificazione ai mondiali con le rispettive nazionali.

Ounas. Alle 17:00 in campo con l’Algeria a Bilda contro il Burkina Faso. Per passare alla terza fase di qualificazione all’Algeria basta non perdere.

Osimhen. Alle 17:00 a Lagos l’attaccante è impegnato in Nigeria-Capo Verde. Anche alla Nigeria per passare alla terza fase di qualificazione basta non perdere.

Anguissa. Alle 20:00 a Japoma con il suo Camerun affronta in casa la Costa d’Avorio. Il Camerun per non essere eliminato deve assolutamente vincere.

Mertens. Alle 20:45 il già qualificato Belgio affronta a Cardiff il Galles.

Ospina. A mezzanotte a Bogotà il portiere colombiano del Napoli guida la Colombia nella gara casalinga contro il Paraguay. Colombia obbligata a vincere per difendere il quinto posto che la tiene in corsa per un posto a Qatar 2022.

Lozano. Nella notte alle 3:05 a Edmonton il Messico in casa del Canada cerca una vittoria per consolidare il primo posto a pari unti con l’USA utile per ‘volare’ in Qatar.

