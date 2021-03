Nazio-Napoli: vincono Insigne e Zielinski, Elmas in gol

Tanti i calciatori del Napoli impegnati ieri con le rispettive nazionali. Elmas l’unico ad andare in gol.

Insigne, Di Lorenzo, Meret. I tre italiani vincono in Bulgaria con l’Italia per 2-0. Insigne ha giocato tutta la partita fornendo a Locatelli l’assist del secondo gol. Di Lorenzo è entrato al 68′ al posto di Florenzi. Solo panchina per Meret.

Zielinski. Il centrocampista polacco ha giocato 73′ minuti nella vittoria casalinga della Polonia per 3-0 su Andorra.

Elmas. In Macedonia-Liechtenstein 5-0 Elmas ha giocato tutta la gara segnando al 62′ il gol del 4-0.

Hysaj. Albania sconfitta in casa dall’Inghilterra per 0-2. Il difensore del Napoli ha giocato da titolare tutta la gara.

Fabiàn. Vittoria in rimonta nel recupero della Spagna per 1-1 in casa della Georgia. Il centrocampista azzurro è partito titolare ed è uscito al 54′ sul risultato di 1-1.

