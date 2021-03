Terminate due gare di qualificazione ai prossimi mondiali con protagonisti due calciatori del Napoli: Hysaj e Fabiàn.

Hysaj. Albania sconfitta in casa dall’Inghilterra per 0-2. Il difensore del Napoli ha giocato da titolare tutta la gara.

Fabiàn. Vittoria in rimonta nel recupero della Spagna per 1-1 in casa della Georgia. Il centrocampista azzurro è partito titolare ed è uscito al 54′ sul risultato di 1-1.

