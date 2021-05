Si conclude con una vittoria per la Nazionale italiana l’amichevole disputata, alla Sardegna Arena, contro la rappresentativa di San Marino.

Il match, che è servito al c.t. Roberto Mancini per testare le seconde linee, si è concluso con il risultato di 7-0 in favore degli azzurri, che hanno chiuso il primo tempo in vantaggio grazie alle reti di Bernardeschi e Ferrari. Nella ripresa, gli azzurri dilagano con il gol di Belotti e le doppiette messe a segno da Politano e Pessina.

