Quest’oggi sono iniziate le vaccinazioni per i 35 calciatori facenti parte della lista dei pre-convocati della Nazionale in vista dell’Europeo.

Tra questi ci sono i quattro calciatori del Napoli Insigne, Politano, Di Lorenzo e Meret. Per Politano questa è la prima volta tra i pre-convocati dell’Italia in questa che è una delle sue migliori stagioni in carriera.

Comments

comments