Nazionale, Mancini: “All’Europeo con i migliori 26. Meret o Cragno? Bisogna fare delle valutazioni”

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole con San Marino.

“Domani giocheranno Cragno, Toloi, Mancini, Ferrari, Biraghi, Cristante, Pessina, Castrovilli, Bernardeschi, Kean e Grifo. Saranno scelte dolorose, conto di arrivare a 26 secchi senza, aggiunte per giocatori in bilico. Ma cercheremo di portare i migliori 26 e soprattutto chi starà bene. L’amichevole di domani serve a lavorare sui nostri concetti di gioco e a valutare meglio qualche giocatore. Lo staff medico sta curando gli infortunati. Pellegrini sta migliorando molto, Verratti sta recuperando più velocemente del previsto, Sensi è da valutare in questi giorni, preoccupano le sue ricadute. I ragazzi sono tranquilli e rilassati, i cambi di squadra coincidono spesso con un Europeo o con un Mondiale, ma non vedo grandi problemi. Ballottaggio Meret-Cragno? Abbiamo la fortuna di avere tanta qualità, se pensiamo anche a Gollini che non è con noi. Dobbiamo fare delle valutazioni”.

