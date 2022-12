Nazionale, Messi si ritira dall’Argentina: la finale sarà la sua ultima partita

Durante l’intervista ai microfoni di Olè, il giocatore del PSG e stella dell’Argentina, Lionel Messi ha fatto sapere che il prossimo 18 dicembre sarà l’ultima partita con la maglia della nazionale.

“Il mio viaggio in Coppa del Mondo giocando la mia ultima partita in una finale. Tutto quello che ho vissuto in questo Mondiale è qualcosa di molto emozionante, quello che la gente ha vissuto, come la gente si sta divertendo in Argentina.

Sicuramente sì, sicuramente la finale sarà la mia ultima partita. Ci sono molti anni prima del prossimo Mondiale e non credo che ci arriverò. Finire così, è il massimo. Al di là del fatto che abbiamo iniziato con una sconfitta, eravamo fiduciosi che questo gruppo ce l’avrebbe fatta.

Dico ai tifosi di fidarsi, questo gruppo è pazzesco, giocheremo un’altra finale mondiale, per goderci tutto questo. Ricordo la mia famiglia, come dico sempre, che è la cosa migliore per me. La cosa più importante, che mi ha accompagnato sempre. Abbiamo passato un periodo difficile, bello, e ora devo viverne uno spettacolare, divertendomi con la gente qui e in Argentina.

Non so se sia stato il mio miglior Mondiale, è da un po’ che mi diverto molto, da quando siamo arrivati. Quello che abbiamo vissuto da quando abbiamo iniziato. Sappiamo cosa siamo e cosa può dare questo gruppo. L’Argentina è tornata in una finale di Coppa del Mondo e dobbiamo godercela, daremo il massimo in finale, rinunceremo a tutto per provare a vincerla.”

Comments

comments