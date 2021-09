Nazionale, questa sera la sfida contro la Svizzera: Di Lorenzo verso una maglia da titolare

Quasi tre mesi dopo il successo nella fase a gironi di Euro 2020, questa sera la Nazionale italiana affronterà la Svizzera, alle 20.45

La gara, che si disputerà al St. Jacob’s Park di Basilea, è valevole per le qualificazioni alla prossima Coppa del Mondo, e gli azzurri sperano di ritrovare il successo dopo il mezzo passo falso contro la Bulgaria, che tuttavia non ha intaccato la striscia di 35 risultati utili consecutivi. Il commissario tecnico Mancini sembra intenzionato a riproporre, quasi per intero, l’undici che ha sfidato i bulgari a Firenze, con Di Lorenzo e Chiellini che dovrebbero prendere, rispettivamente, il posto di Florenzi e Acerbi.

