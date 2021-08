Nazionali: è guerra Leghe-FIFA, la situazione convocati del Napoli

Dopo la seconda giornata di campionato in programma in questo weekend, il campionato di Serie A si ferma per lasciare spazio alle Nazionali impegnate in gare di qualificazione ai mondiali.

Qualche Nazionale ha già diramato la lista dei convocati (Fabiàn e Mertens esclusi rispettivamente da Spagna e Belgio, Zielinski convocato dalla Polonia), ma le gare sono a rischio rinvio per la forte polemica in atto tra la FIFA e le Leghe nazionali.

Le Leghe nazionali, Premier League e Liga su tutte ma anche la Serie A, non intendono mandare i calciatori a giocare in Paesi dove vige l’obbligo di quarantane per il covid.

La FIFA invece non intende falsare le gare di qualificazione ai mondiali del 2022 con le eventuali assenze dei calciatori.

In attesa di ulteriori sviluppi sul braccio di ferro Leghe-FIFA, vediamo quali sono i 12 calciatori del Napoli che dovrebbero rispondere alle convocazioni delle rispettive Nazionali e il calendario di tutte le loro partite:

Italia: Meret, Insigne e Di Lorenzo;

Senegal: Koulibaly;

Slovacchia: Lobotka;

Kosovo: Rrahmani;

Macedonia del Nord: Elmas;

Polonia: Zielinski;

Algeria: Ounas;

Colombia: Ospina:

Messico: Lozano;

Nigeria: Osimhen.

Questo il calendario completo di tutte le partite con gli azzurri ‘napoletani’ impegnati.

Comments

comments