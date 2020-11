Finite le partite delle Nazionali, con Spagna e Portogallo impegnate in Nations League e l’amichevole internazionale del Messico.

Ecco i risultati delle partite di Nations League di Spagna e Portogallo e dell’amichevole del Messico:

Svizzera-Spagna 1-1 (Fabian Ruiz uscito al 56′ per Morata)

Portogallo-Fancia 0-1 (solo panchina per Mario Rui)

Messico-Corea del Sud 3-2 (Lozano uscito all’83’ per Pizarro)

