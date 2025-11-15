NazioNapoli: chi gioca oggi

Calciatori del Napoli

Oggi in campo ci saranno tre calciatori del Napoli con le proprie Nazionali

Sempre con la speranza che vada tutto bene e non ci siano altri infortuni,

oggi in campo così:

Sabato 15 novembre

Hojlund: 20.45 Danimarca-Bielorussia

Rrahmani: 20.45 Slovenia-Kosovo

McTominay: 20.45 Grecia-Scozia

