Oltre a Mertens e Mario Rui, questa sera anche Elijf Elmas è stato impegnato con la Macedonia in Nations League.

Il centrocampista del Napoli ha giocato per tutti i 90 nella sfida tra Macedonia e Georgia. La Nazionale macedone non è andata oltre l’1-1 che però gli permette di rimanere in testa al Gruppo 2 della Lega C.

