NazioNapoli: Fabian alla Final Four di Nations League, Lozano in gol con il Messico e Mario Rui vincente con il Portogallo

Questa sera si è giocata l’ultima giornata di alcuni gironi di Nations League, in campo anche i ‘napoletani’ Fabian Ruiz e Mario Rui. In campo anche Lozano nell’amichevole tra Messico e Giappone.

Con tre assist il centrocampista azzurro è stato uno dei protagonisti della vittoria schiacciante della Spagna per 5-0 contro la Germania. Con questo successo gli iberici si qualificano alla Final Four di Nations League.

Vince anche il Portogallo di Mario Rui che batte 3-2 la Croazia. Il terzino in campo resta in campo per 71 minuti.

Vince e segna El Chucky Lozano che in questo momento sta battendo 2-0 il Giappone in amichevole.

